В 2021 году в России планируют запустить новую систему мониторинга состояния дорог в режиме реального времени, сообщает РИА "Новости".
Основными критериями оценки станут физические повреждения и загрязнение. Информацию об этом будут собирать сразу несколькими способами.
Предусмотрены и привлечение дронов, и установка специальных видеосистем на муниципальный транспорт, и специальные датчики, расположенные вдоль дорог.
Еще одним способом сбора информации станут видеорегистраторы автолюбителей, которые согласятся транслировать съемку для последующего анализа.
На основании полученных данных искусственный интеллект будет составлять сводку и передавать ее в администрации губернаторов и служб, отвечающих за обслуживание дорог.
"Одна из задач разработки – повысить качество жизни граждан, производить ремонт и уборку дорог, когда это необходимо, а не по расписанию", – уточнили в НТИ "Автонет".
Комментарии
Что за бред?
Как дрон с большой высоты заснимет мелкие повреждения и загрязнение?
Зачем усложнять?
Прокатились на машине с камерой на крыше, да просмотрели запись в уютном кабинетике
Лучше контролировать дороги из космоса, по примеру Маска запустить рогозина на приоре в космос и пусть он с орбиты мониторит состояние дорог в режиме реального времени
То только дураков на дорогах боялся,а щяс ещё дронов опасаться буду. Придётся все внимание в люк,а не на дорогу переключать.
21.05.2019 11:57
- гость -
"Что за бред?..."
Зато инновация, цифровая экономика, креативный подход... Можно сразу в трех отчётах пунктик записать!
С космоса нужно контролировать и денег побольше на это выделить.
Не, ну деньги распилят, качество дорог не улучшится, вождь поднимет рейтинг...
Почта России уже дроном посылку доставила! Миллион бац об стену...
Почта России уже дроном посылку доставила! Миллион бац об стену...---------------------------------------------Дрон здесь ни причем, это стенку не там поставили.
Не наигрались в игры в детстве, решили в дроны поиграть