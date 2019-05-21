В 2021 году в России планируют запустить новую систему мониторинга состояния дорог в режиме реального времени, сообщает РИА "Новости".

Основными критериями оценки станут физические повреждения и загрязнение. Информацию об этом будут собирать сразу несколькими способами.

Предусмотрены и привлечение дронов, и установка специальных видеосистем на муниципальный транспорт, и специальные датчики, расположенные вдоль дорог.

Еще одним способом сбора информации станут видеорегистраторы автолюбителей, которые согласятся транслировать съемку для последующего анализа.

На основании полученных данных искусственный интеллект будет составлять сводку и передавать ее в администрации губернаторов и служб, отвечающих за обслуживание дорог.

"Одна из задач разработки – повысить качество жизни граждан, производить ремонт и уборку дорог, когда это необходимо, а не по расписанию", – уточнили в НТИ "Автонет".