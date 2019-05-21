В 2021 году в России планируют запустить новую систему мониторинга состояния дорог в режиме реального времени, сообщает РИА "Новости".
Основными критериями оценки станут физические повреждения и загрязнение. Информацию об этом будут собирать сразу несколькими способами.
Предусмотрены и привлечение дронов, и установка специальных видеосистем на муниципальный транспорт, и специальные датчики, расположенные вдоль дорог.
Еще одним способом сбора информации станут видеорегистраторы автолюбителей, которые согласятся транслировать съемку для последующего анализа.
На основании полученных данных искусственный интеллект будет составлять сводку и передавать ее в администрации губернаторов и служб, отвечающих за обслуживание дорог.
"Одна из задач разработки – повысить качество жизни граждан, производить ремонт и уборку дорог, когда это необходимо, а не по расписанию", – уточнили в НТИ "Автонет".
Комментарии
Что за бред?
Как дрон с большой высоты заснимет мелкие повреждения и загрязнение?
Зачем усложнять?
Прокатились на машине с камерой на крыше, да просмотрели запись в уютном кабинетике
Лучше контролировать дороги из космоса, по примеру Маска запустить рогозина на приоре в космос и пусть он с орбиты мониторит состояние дорог в режиме реального времени