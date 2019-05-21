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Время "Толка": в Барнауле появился независимый телеканал для "умного" зрителя

, ИА "Амител"
В приоритете у нового канала – ставка на аналитику

В конце апреля текущего года в Барнауле официально запустили столичный  круглосуточный телеканал "Толк" – независимый медиаресурс для "думающего зрителя", объединивший в себе опыт его предшественника, городского канала с 14-летней историей – "Наши новости" – и тенденции современного ТВ. О его концепции,  принципах и путях развития рассказывает главный редактор телеканала Елизавета Манскова.

– Вместо телекомпании "Наши новости" – телеканал "Толк". В чем принципиальное отличие, помимо названия?

– Эта трансформация подразумевает не столько смену названия медиаресурса и расширение его контента, сколько изменение стратегии развития. Во-первых, телеканал "Толк" – это круглосуточное вещание, что, конечно, значительно расширяет наши возможности в плане создания как уникального контента, так и использования покупного. Во-вторых, мы провели ребрендинг. Изменили название, разработали свой фирменный стиль, провели объединение двух площадок – телеканала и портала tolknews.ru, у нас появилась новая телевизионная студия, теперь с "живыми" декорациями. Изменилось и качество картинки: закуплено новое оборудование, которое позволяет уйти от "статики" новостийной картинки и работать в других жанрах. И, конечно, мы выросли количественно. Штат журналистов пополнили два молодых перспективных корреспондента, авторы своих программ – Андрей Дреер и Дарья Эйдемиллер.

– А что отличает "Толк" от других местных телеканалов?

– Хотелось бы сказать, что мы единственное независимое телевидение, но коммерческое предприятие по определению не может быть независимым. Точным и верным будет сказать, что мы предлагаем альтернативу тем медиаресурсам, которые так или иначе контролируются государством. Мы позиционируем себя как телеканал для умного зрителя, который не хочет быть пассивным потребителем информации, а хочет понять суть происходящего, его причины и влиять на формирование социальной и культурной среды, в которой живет. И раньше "Наши новости" отличала возможность поднимать острые темы и задавать сложные вопросы – сейчас же на социальной проблематике мы делаем особый акцент.

– Каким станет контент нового медиаресурса?

– Другая концепция предполагает и другое наполнение. Если говорить об уникальном, то есть производимом исключительно нашими ресурсами продукте, то мы будем стремиться отвечать двум тенденциям современного медиарынка. С одной стороны, поставлять лаконичную оперативную информацию на нашем сайте "Толк", в аккаунтах соцсетей и дневных выпусках новостей. С другой – предоставлять зрителю анализ того или иного события, той или иной проблемы. Причем ставка на аналитику для нас в приоритете, поскольку в сегодняшних условиях массового режиссера, когда любой человек может за считанные секунды стать поставщиком новости, нет смысла соперничать в скорости выдачи информации. В то же время в огромном потоке информационного шума возрастает потребность людей не пропустить что-то действительно важное, увидеть и услышать разные точки зрения на какой-то злободневный вопрос. Именно поэтому мы отдаем приоритет производству специальных репортажей, скоро запустим и итоговую еженедельную аналитическую программу.

Как будет выглядеть ежедневная сетка вещания?

Ежедневно на канале "Толк" будет выходить по пять новостных выпусков, то есть информационное вещание останется главным. В основной информационный час также войдет обзор нашего сайта, два раза в неделю будут выходить специальные репортажи и ежедневно экспертное интервью. Но будет на канале и интервью портретное в современном формате. Программа называется "Честное слово", и это наш ответ на запрос молодой аудитории, которой важна искренность, нешаблонные разговоры, откровенные рассуждения, за которыми сегодня "идут" в интернет. Гостями программы станут яркие, смелые (нередко даже одиозные) личности с нестандартными взглядами, способные менять жизнь вокруг.

– Что из новинок еще появится в эфире телеканала?

– Новый старый проект социальной направленности – давно известный многим жителям края "Коммунальный патруль". Он вышел за рамки рубрики новостной программы и стал самостоятельным проектом, поменяв формат. Это программа, которая предполагает интерактив: участие самих зрителей в решении городских проблем. На нашем сайте они могут найти интерактивную карту коммунальных проблем Барнаула, отправить свою заявку, свой "сигнал бедствия". Так, мы надеемся, у нас получится стать тем самым необходимым звеном между потребителем, властью и коммунальными службами, чтобы наладить диалог и эффективную работу последних. Еще один проект – социальный: он посвящен проблеме бездомных животных. Здесь мы тоже рассчитываем на участие зрителей, которым предлагаем стать "усыновителями" для собак и кошек. Выходят у нас и просветительские проекты: это "Барнаульский хронограф", рассказывающий об истории города, и "Беричитай" – программа-проводник в мире детской литературы, которая поможет современным родителям сделать правильный выбор.

– Таким образом, сколько процентов составит уникальный контент на новом канале?

– Первое время он будет невысоким – по будням всего 15% от общего объема вещания, по итогам недели около 12%. Но пока для нас в приоритете не количество, а качество продукта. Постепенно мы будем наращивать объем уникального контента. Что касается покупного контента, то это, прежде всего, сериалы, фильмы и документальное кино, а также развлекательные программы, в том числе разные ток-шоу и мультфильмы.

– Насколько, на ваш взгляд, сегодня востребовано региональное ТВ?

– Во всем мире объемы телесмотрения снижаются. Но в России не столь быстрыми темпами, как в Европе. Россияне – очень телесмотрящая нация. И даже сегодня, когда многие считают, что совсем не смотрят телевизор, поскольку даже не включают его, ситуация выглядит несколько иначе. Многие смотрят телевизионный контент не с экранов телевизоров, а с помощью смартфонов.  Мы пока не отказываемся от площадки кабельного ТВ, хотя прекрасно понимаем, что нужно все активнее продвигать свой контент на интернет-площадках. А то, что региональное ТВ востребовано, не вызывает сомнений! Ведь полезной, не пустой информации на самом деле немного. А социально важной и вовсе мало, особенно на федеральных телеканалах. И в этом плане у регионального ТВ есть все шансы быть ближе к зрителям. Людям, в первую очередь, хочется знать о самих себе. Им важно видеть свои улицы, мучить вопросами местных начальников, обсуждать проблемы экологии, тепла, дорог того города или поселка, где они живут, поэтому региональные каналы всегда были и будут востребованы. 

Для справки. Телеканал "Толк" начал вещание 22 апреля 2019 года. Для всех он доступен на портале tolknews.ru, где выкладываются все программы и репортажи и идет прямой эфир. Телеканал "Толк" можно смотреть также и в кабельном ТВ, для настройки вам нужно связаться со своим кабельным оператором и запросить информацию о подключении.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.05.2019 12:57
- гость -

толк ту ми диар френд

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21.05.2019 13:06
- гость -

мультиков не будет что ли?

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21.05.2019 13:12
- гость -

я думаю, нормальный иностранный фотограф фото с пальцами в таком виде забраковал бы и переделал. но для России это нормально

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