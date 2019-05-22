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Финансовая помощь в декрете: где взять деньги

, ИА "Амител"
Как получить кредит или заем, находясь в декрете

Рождение ребенка – огромная радость, но ни для кого не секрет, что с этого момента расходы семьи значительно увеличатся. Что делать, если денег катастрофически не хватает, и молодая мама не имеет возможности подрабатывать, находясь в декретном отпуске? Разбираемся, как получить кредит или заем в непростой финансовой ситуации.

Подтверждаем платежеспособность

По закону, трудоустроенные женщины могут воспользоваться декретным отпуском длительностью до трех лет, но пособие по уходу за ребенком выплачивается только полтора года. А что делать тем, кто работал неофициально или не может рассчитывать на помощь отца ребенка? Казалось бы, быстрый выход из финансовых затруднений – оформить кредит в банке. Но, увы, нередко молодые мамы получают отказы.

Причин на это может быть несколько: отсутствие постоянного источника дохода и вероятность банкротства компании, где трудоустроена декретница – большой риск для банка. Тем не менее это не означает, что выхода из ситуации нет. Банк должен быть уверен в вашей платежеспособности, а для этого необходимо предоставить:

  • поручителя с хорошей кредитной историей и высоким уровнем дохода либо привлечь созаемщика;
  • залоговое имущество;
  • источники дополнительного дохода – ими могут быть депозитный счет или документы, свидетельствующие о сдаче заемщиком собственности в аренду;
  • справка о заработной плате и документ, подтверждающий трудовой стаж на последнем месте работы не менее года.

Также перед обращением в банк стоит проверить состояние своей кредитной истории. Сделать это можно с помощью сайта Госуслуг. Если у заемщика были долги и просрочки по предыдущим кредитам, получить деньги в долг будет в разы сложнее.

Еще один небольшой лайфхак: обращаться лучше в тот банк, с которым вы сотрудничали ранее, например, получали заработную плату. Оформить кредит там будет несколько проще, поскольку банки более благосклонны к постоянным клиентам. Но не рассчитывайте на большую поддержку – женщинам в декрете банк сможет одобрить весьма скромную сумму.

Кредитная карта: плюсы и минусы

Еще одним выходом из сложной финансовой ситуации может стать оформление кредитной карты в банке. Но и в этом случае необходима хорошая кредитная история и наличие трудового стажа. Также стоит учесть, что доступный денежный лимит на карте будет минимальным и, скорее всего, не превысит 50 тысяч рублей. А вот процентная ставка в случае невозвращения средств в течение льготного периода может быть выше, чем при оформлении кредита.

Еще один важный момент: кредитной картой лучше пользоваться для онлайн-покупок, поскольку при снятии наличных средств может взиматься комиссия. И, конечно же, всегда стоит внимательно оценить финансовые возможности, ведь попасть в долговую яму легко, а вот выбраться из нее бывает довольно сложно.

Заем в декрете: получить намного проще, чем кредит

Пожалуй, самым доступным способом получения денежных средств в период декретного отпуска является заем в микрофинансовой организации. МФО более лояльно относятся к своим клиентам и не требуют предоставления справок о доходе и поручителей. Главное, обращаться только в надежную микрофинансовую организацию с хорошей репутацией, например, в МКК ООО "Содействие Финанс Групп".

А если у молодой мамы в собственности есть автомобиль, получить нужную сумму в МКК ООО "Содействие Финанс Групп" можно под залог ПТС на особенно выгодных условиях. Сотрудники компании помогут получить заем в день обращения и оформят все документы в течение одного часа. После предоставления суммы на руки машина остается у собственника на весь кредитный период. А это значит, деньги можно получить в срочном порядке без продажи автомобиля и с сохранением права пользования.

МКК ООО "Содействие Финанс Групп" имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ, а заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Если вы хотите получить еще больше актуальной информации в мире финансов, займов и кредитов или обсудить вашу ситуацию, звоните эксперту по бесплатному номеру: 8-800-302-83-63.

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МКК ООО "Содействие Финанс Групп". ИНН 5406690643, ОГРН 1115476142275. Свидетельство о регистрации № 2120754001764 от 21.11.2011. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на май 2019 года.

МКК ООО "Содействие Финанс Групп"
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График работы: пн-пт – с 9:00 до 18:00; сб – с 9:00 до 16:00
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Автор:
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Комментарии

22.05.2019 08:33
- гость -

взять деньги в долг проще простого!
Напишите лучше, как вернуть кредит, когда сложилась такая ситуация, что не хватает денег на житье-бытье!?

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