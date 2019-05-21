Особый противопожарный режим отменили в Алтайском крае с 20 мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что противопожарный режим отменен в связи со стабилизацией обстановки с пожарами, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности.

При этом, согласно прогнозу, 21 и 22 мая местами в регионе сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости), в Кулундинском и Каменском районах – чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).

Ситуация остается на особом контроле подразделений МЧС России и взаимодействующих служб и структур.

Напомним, особый противопожарный режим в Алтайском крае действовал с 1 мая.