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Театр драмы проведет "Парад премьер" в Барнауле

, ИА "Амител"
Четыре спектакля, пополнивших репертуар этого сезона, покажут с 28 по 31 мая
С 28 по 31 мая каждый из вечеров будут показывать по одной премьере уходящего сезона / Фото: пресс-служба театра

С 28 по 31 мая каждый из вечеров будут показывать по одной премьере уходящего сезона / Фото: пресс-служба театра

Традиционно завершающий театральный сезон "Парад премьер" проведут в Алтайском краевом в театре драмы имени Шукшина с 28 по 31 мая.

Как сообщили в театре, в эти дни каждый из вечеров будут показывать по одной премьере уходящего сезона.

Так, 28 мая зрители смогут увидеть "Самоубийцу" Логачева по пьесе Эрдмана, 29-го – "Время женщин" Глуховской по роману Чижовой, 30-го – "Кроткую" Махатаева по повести Достоевского, а 31-го – "Идеального мужа" Шавлова по произведению Уайльда.

Примечательно, что премьера последнего пройдет всего за несколько дней до "парада". Спектакль будут показывать 23, 24 и 25 мая.

"Классика русской и европейской литературы, современная проза и четыре режиссера, представляющие разные поколения и школы, – в чем в чем, а в однообразии и однозначном подходе к материалу героев нынешнего сезона упрекнуть точно нельзя", – рассказывают в театре.

Тех, кто купит билеты на самый последний спектакль в сезоне, который пройдет 31 мая, также ждет церемония награждения.

После постановки художественный совет назовет лучших исполнителей мужских и женских ролей первого и второго плана, а также королей эпизода и наиболее ярких дебютантов.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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