Штормовое предупреждение объявлено в Горном Алтае на 21 мая из-за сильных осадков и шквалистого ветра.

По информации Горно-Алтайского ЦГМС, в республике ожидаются осадки, местами сильные дожди, град, усиление ветра до 18-23 метров в секунду, по высокогорью порывы 28-33 метров в секунду.

"Возможны нарушения в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, ограничение движения на автомобильных дорогах и перевалах, падение слабозакрепленных конструкций", – говорится в сообщении регионального правительства.

Жителей и гостей региона убедительно просят не забывать о мерах предосторожности.