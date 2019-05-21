После инаугурации Владимир Зеленский подписал свой первый указ, будучи действующим президентом Украины, сообщает газета "Известия".

Он назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины. Соответствующая процедура предусмотрена Конституцией страны, согласно которой глава государства руководит в том числе и ВСУ.

Теперь Зеленский полномочен назначать высшее командование армии, присваивать воинские звания и определять структуру министерства обороны страны.

В его компетенцию входит и формирование Совета национальной безопасности, возглавит который сам президент.

Напомним, ранее политик попросил США ужесточить санкции против России и выразил желание как можно быстрее встретиться с Дональдом Трампом.