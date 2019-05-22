Мэрия Барнаула рассказала, как изменится аллея на проспекте Ленина

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула объявил аукцион на выполнение работ по обустройству пешеходной зоны по проспекту Ленина, где будет выложена полностью новая плитка. Как следует из материалов на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 26,8 миллиона рублей.
В пресс-службе мэрии краевой столицы рассказали, что речь идет об участке от улицы Молодежной до улицы Партизанской. Там будут выполняться работы по замене асфальтобетонного покрытия на тротуарную плитку для придания центральной аллее проспекта Ленина эстетичного вида и приведения ее в единый вид с нижней частью проспекта Ленина и улицы Молодежной.
Устройство плиточного покрытия будет выполняться не по всей длине проспекта в связи с ограниченными лимитами финансирования. Сметной документацией на обустройство пешеходной зоны предусмотрены следующие работы:
– демонтаж асфальтобетонного покрытия – 7 690,5 кв.м;
– устройство основания из ПГС – 7 690,5 кв.м;
– устройство плиточного покрытия – 7 690,5 кв.м;
– разборка бортовых камней – 2 328 шт.;
– установка бортовых камней (поребрик) – 2 328 шт.;
– укладка трубопроводов полиэтиленовых диаметром 63 мм – 2 239,6 м;
– установка оросителей – 740 шт.;
– регулирование высотного положения крышек колодцев – 20 шт.;
– установка скамеек – 50 шт.
В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на определение подрядной организации на выполнение работ, начальная максимальная цена контракта – 26,8 миллиона рублей.
Кроме того, в этом году в Барнауле будут благоустроены три общественных территории в рамках федерального проекта "Комфортная городская среда". Они получат чуть более 100 миллионов рублей. Это два участка аллеи по ул. Георгия Исакова – от ул. Матросова до ул. 2-й Северо-Западной на территории Железнодорожного района и от ул. 2-й Северо-Западной до ул. Малахова на территории Ленинского района, а также сквер по ул. Панфиловцев, 22 в Индустриальном районе.
На аллее по ул. Георгия Исакова кроме замены асфальтового покрытия, размещения цветников и малых архитектурных форм планируется обустройство велосипедной дорожки.
Комментарии
да мы уже видим, раньше было здорово в солнечный день пройтись под тенью деревьев, а теперь там чё
Скамейки самые уродские опять поставят, кованые?
"– устройство плиточного покрытия – 7 690,5 кв.м;" благодаря Дугину и его плиточным друзьям Барнаул с каждым годом обрастает плиткой.
Было бы здорово, если бы Амик устроил расследование по плиточному бизнесу в Барнауле, кто выигрывает гос.контракты и по какой цене, сколько млн.руб. теряет ежегодно бюджет города на этих манипуляциях.
Поребрик!... ой не могу ... жить станем как в Питере....