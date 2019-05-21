Глава Минтруда РФ Максим Топилин анонсировал повышение минимального размера оплаты труда, сообщает ТАСС.

По его словам, это произойдет с 1 января 2021 года. Увеличение МРОТ будет связано с расширением потребительской корзины.

По его словам, стандарты по минимальной заработной плате продолжат повышаться. И правительство, как и раньше, будет "очень жестко контролировать" их соблюдение.

Соответствующее заявление министр труда России сделал во время выступления на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов.