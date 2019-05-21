Специалисты управления по делам ГОЧС Барнаула назвали места в краевой столице, где опасно купаться.
На официальном сайте городской администрации в преддверии купального сезона 2019 года опубликована карта опасных мест.
Среди таковых в Центральном районе:
- левый берег реки Обь (район стоянки судов в 1,8 км левее Речного вокзала);
- озеро Пономаревка, поселок Южный (вдоль улицы Зоотехническая);
- река Барнаулка (500 метров от остановки "Лесной пруд");
- озеро Пионерское (300 м от шоссе Ленточный бор, 24, вблизи детского оздоровительного лагеря "Дружных");
- озеро в селе Лебяжье (вдоль улицы Озерной – улицы Березовой – улицы Степной – улицы Новой);
- озеро в селе Лебяжье (вдоль улицы Школьной);
- озеро в селе Лебяжье (вдоль улицы Садовой — улицы Центральной — улицы Набережной — улицы Опытной Станции — улицы Связистов);
- озеро в поселке Черницк (вдоль улицы Центральной, улицы Набережной);
- озеро в поселке Центральный (500 м от улицы Центральной);
- левый берег реки Обь, поселок Плодопитомник (улица Водозаборная, 3/419);
- поселок Кирова (дамба на реке Барнаулка).
В Индустриальном районе:
- гидротехнические сооружения прудов № 1, 2 на реке Власишка, село Власиха.
В Ленинском районе:
- река Ляпиха (вдоль садоводств "Обь-2", "Обь-3");
- два пруда в садоводстве "Озерное" (верхний и нижний);
- озеро Пионерское в поселке Казенная Заимка (800 м от трассы Барнаул – Научный городок);
- спуск к реке Обь в селе Гоньба (район водозабора ТЭЦ-3).
В Октябрьском районе:
- левый берег реки Обь (от улицы Понтонный Мост, 211а – улицы Остров Кораблик, 9б); водоем "Гребной канал" (протока реки Обь);
- правый берег реки Обь (800 м ниже железнодорожного моста).
Комментарии
Так бы и сказали, что везде опасно купаться, кроме ванны и бассейнов.
У меня один вопрос: а где же безопасные места?
Очень смешно. а купаться можно наверное теперь только в крыму?
Начиная с г-на Савинцева, продавшего протоку под "заречье" и оставившего город без пляжа в угоду местным нуворишам, до сих пор власти абсолютно не заботятся о летнем отдыхе барнаульцев. В городе на великой реке целых два!!!! места, где можно купаться. И это на 700 тыс горожан..А вместо того. чтобы оборудовать другие водоёмы, их объявляют опасными. И ладно бы просто объявляли, так ещё и взяли моду штрафовать за купание. Вы не охренели? За то в лестницы на ВДНХ и пешеходные зоны ежегодно закапываем миллионы.
Они городские фонтаны забыли включить в список опасных.
Народ, все на фонтаны!
да-да нигде низзя
21.05.2019 14:36
- гость -
Именно так - правильно сказано!
а где,простите,можно то??? вокруг всего города запрет