Специалисты управления по делам ГОЧС Барнаула назвали места в краевой столице, где опасно купаться.

На официальном сайте городской администрации в преддверии купального сезона 2019 года опубликована карта опасных мест.

Среди таковых в Центральном районе:

левый берег реки Обь (район стоянки судов в 1,8 км левее Речного вокзала);

озеро Пономаревка, поселок Южный (вдоль улицы Зоотехническая);

река Барнаулка (500 метров от остановки "Лесной пруд");

озеро Пионерское (300 м от шоссе Ленточный бор, 24, вблизи детского оздоровительного лагеря "Дружных");

озеро в селе Лебяжье (вдоль улицы Озерной – улицы Березовой – улицы Степной – улицы Новой);

озеро в селе Лебяжье (вдоль улицы Школьной);

озеро в селе Лебяжье (вдоль улицы Садовой — улицы Центральной — улицы Набережной — улицы Опытной Станции — улицы Связистов);

озеро в поселке Черницк (вдоль улицы Центральной, улицы Набережной);

озеро в поселке Центральный (500 м от улицы Центральной);

левый берег реки Обь, поселок Плодопитомник (улица Водозаборная, 3/419);

поселок Кирова (дамба на реке Барнаулка).

В Индустриальном районе:

гидротехнические сооружения прудов № 1, 2 на реке Власишка, село Власиха.

В Ленинском районе:

река Ляпиха (вдоль садоводств "Обь-2", "Обь-3");

два пруда в садоводстве "Озерное" (верхний и нижний);

озеро Пионерское в поселке Казенная Заимка (800 м от трассы Барнаул – Научный городок);

спуск к реке Обь в селе Гоньба (район водозабора ТЭЦ-3).

В Октябрьском районе: