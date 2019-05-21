Банк России обновил прогноз инфляции на 2019 год, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Центробанка Ксению Юдаеву.
По ее словам, к концу года рост цен будет немного выше 4%, но к началу следующего – вернется к 4%.
В связи с последними тенденциями ЦБ предстоит незначительно подкорректировать свой макропрогноз.
При этом Юдаева уточнила, что основные параметры прогноза останутся неизменными.
До этого Банк России прогнозировал инфляцию на конец 2019 года в размере от 5% до 5,5%, но затем снизил прогноз до 4,7-5,2%.
Комментарии
Какие 4%,у вас ключевая ставка цб 7.75%
Инфляция как минимум 9%. Но можно продолжать делать вид что все хорошо. Клоунада.
Не спорьте, им из Зазеркалья виднее.