Банк России обновил прогноз инфляции на 2019 год, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Центробанка Ксению Юдаеву.

По ее словам, к концу года рост цен будет немного выше 4%, но к началу следующего – вернется к 4%.

В связи с последними тенденциями ЦБ предстоит незначительно подкорректировать свой макропрогноз.

При этом Юдаева уточнила, что основные параметры прогноза останутся неизменными.

До этого Банк России прогнозировал инфляцию на конец 2019 года в размере от 5% до 5,5%, но затем снизил прогноз до 4,7-5,2%.