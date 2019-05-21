Жители Алтайского края смогут принять участие в обсуждении продления времени продажи алкоголя в торговых точках с 21 часов, как сейчас, до 23 часов. Об этом в рамках интернет-конференции на сайте краевого парламента рассказал председатель АКЗС Александр Романенко.
Сейчас депутаты АКЗС готовят поправки в закон, которые разрешат продавать алкоголь в торговых точках до 23 часов вечера. Напомним, пока в Алтайском крае купить "горячительное" можно с 9 до 21 часа. Ночная продажа разрешена только в барах и ресторанах.
"Проект закона выставлен на общественное обсуждение на сайтах правительства Алтайского края и АКЗС. Срок общественных обсуждений: с 15 по 28 мая 2019 года", – уточнил Романенко.
Любой желающий может высказаться на данную тему. Для этого нужно перейти по ссылке, которую мы прикрепили, и заполнить анкету. Также предложения и замечания к законопроекту можно направить в комитет АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству на электронную почту kraeva@akzs.ru или на бумажном носителе по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия, 81, каб. 225.
Все общественные предложения рассмотрят депутаты, Министерство экономического развития Алтайского края и только потом будет приниматься решение о целесообразности внесения законопроекта на сессию АКЗС. Случится это не ранее июня 2019 года.
"Администрации практически всех городов считают, что это создаст предпосылки для уменьшения количества предприятий, имитирующих деятельность по оказанию услуг общественного питания, и позволит обеспечить положительный бюджетный эффект", – сказал Романенко.
А как вы считаете, стоит ли продлить время продажи алкоголя в Алтайском крае с 21 до 23 часов?
Комментарии
А ссылка-то где?
Эти же "говорили трибунные " решили противопоставить себя всем регионам и приняли решение до 21 (у всех до 23)
Удержать с дармоедов жалование полученное за зря
мне пофиг я в 21-00 уже пьяная и сплю
Время стоит продлить хотя бы в летнее время
Я ЗА!
Даешь бухло!
Свободу Анджеле Девис!
Молодежь, которая любит бухать прямо у крылечка магазина, затарившись пивасиком до девяти, к одиннадцати уже успокоится и разбредется по домам. А если продавать бухло до одиннадцати, то все окрестные жители будут слушать их "концерты" до глубокой ночи, а то и до утра. Мы ведь это все уже проходили не так давно, зачем снова наступать на те же грабли? Чтобы у чиновников и воротил пивного бизнеса в карманах бабла прибавилось?
качество бухла стало такое, что мне давно стало без разницы, как и во сколько они его продают
21.05.2019 14:35
- гость -
пивас и счас не проблема после 21:00 купить, так что не нада ля-ля, ага!
хорошая идея, так и надо сделать!
Кто не успел до 21, тот уже будет тупо догоняться, а это ни к чему
Вообще хоть отмените. Или раз в неделю по пятницам вечером пивас продавайте. Пусть в НСО будет происходить затаривание крепким.
Кому надо, тот все равно найдет! Точек продающих после 21 полно и так.
Алкоголь после 21:00 можно купить и сейчас, только выбор хуже. То есть алкашам всегда есть, где доЗАПРАВиться. Никаких ограничений быть не должно.
Я за!!! и утром с 6-ти.
отменить все ограничения. продавать как раньше. кстати, все неурядицы и начались с этих нелепых ограничений
21.05.2019 14:49
Павсекакий
+100!
Все опять через одно место. Это имитация бурной деятельности что ли? Как надоели такие предложения, аж в горле стоят. Один экспериментирует с часовыми поясами по нескольку раз туда сюда, другой прицепится к знаку шипы обязать отменить, эти часы продажи туда сюда. Еще народное голосование что бы полностью с себя ответственность снять, мол вот сами выбрали, а мы че? а мы депутатскую зарплату за это получим. Берите статистику за все время и проводите анализ, Что было ДО что стало ПОСЛЕ, берите статистику с другого района, статистику происшествия, наймите очкастого IT который вам разложит пиктограммы на розовом фоне в цветочек на большой монитор и сморите туда, там будет свет! Я вас уверяю. Ваше решение будет обоснованно. А эти пляски с бубном оставьте в покое.
Перепись идиотов показала наличие их в количестве 43%