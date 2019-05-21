Страховые взносы в Пенсионный фонд России поступают от 54 млн россиян, сообщает газета "Известия".
При этом общее количество трудоспособного населения в стране насчитывает 81,3 млн человек.
В то же самое время на бирже труда числятся безработными только 800 тысяч граждан. Еще 2,4 млн неработающих – это инвалиды.
Таким образом, в сфере экономики никак не задействованы около 24 млн человек. Они либо совсем не работают, либо трудоустроены неофициально.
По подсчетам экспертов, их потенциальный теневой доход может достигать 12 трлн рублей.
Таким образом, ежегодно государство недосчитывается приблизительно 5,16 трлн рублей подоходного налога и страховых взносов. Это около трети доходной части бюджета.
Комментарии
Ну так государству следует поумерить свои аппетиты. А то налоговые платежи, взносы, неналоговые платежи, Платон, тахографы, кассы, маркировка товаров... Поднятие пенсионного возраста. Зачем людям работать "в белую", с них и так три шкуры дерут.
а где обещанные пЫней высокотехнологичные рабочие места?
сказочный обещал 25 млн. рабочих мест, вот он и выполнил обещание lol
"эксперты", блин, средний доход у этих 24 млн человек по 41,5 тыс. на рыло
В то же самое время на бирже труда числятся безработными только 800 тысяч граждан.
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Мне на бирже сказали, что будут платить 700 рублей в месяц и что я должен соглашаться на любую вакансию. Зачем мне такая биржа?
в сфере экономики никак не задействованы около 24 млн человек.
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Может это просто безработные? Ума не хватает такое предположить?
21.05.2019 15:08
- гость -
ну вот они и раскатили на 16,2265 тыс налога с этого рыла, считают, что рылу хватит 25,2735 тыс., а то им самим мало на сирию, на крым, на чубайса, ротенбергов, на ростех и т.д.