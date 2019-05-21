Правительство РФ приняло постановление об упрощении процедуры получения инвалидности россиянами, сообщает ТАСС.
Изменения касаются документооборота между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ (медико-социальной экспертизы).
Теперь претендующие на ту или иную группу инвалидности люди освобождаются от необходимости бесконечного сбора справок и переноса их из одной организации в другую.
Этот процесс заменит обмен необходимыми документами в электронной форме с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ.
В случаях, когда доступ к электронной базе данных отсутствует, документы передаются на бумажных носителях с учетом требований о защите персональных данных и врачебной тайне.
Также сам гражданин сможет получить копии и протоколы проведения МСЭ через Единый портал Госуслуг.
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