Прокуратура Алтайского края выявила нарушения в данных о доходах 14 депутатов краевого парламента за 2017 год. Об этом порталу Amic.ru сообщил спикер АКЗС Александр Романенко.
"В АКЗС поступило представление прокурора Алтайского края об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции в отношении 14 депутатов", – рассказал Романенко.
Парламент назначил свою проверку достоверности и полноты сведений, представленных этими депутатами.
"Были выявлены факты представления депутатами неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера за 2017 год, такие как: неполное представление информации о принадлежащих на праве собственности объектах недвижимости и транспортных средствах, неполное представление сведений о счетах в банках", – добавил спикер АКЗС.
В отношении депутатов применена "мера ответственности в виде объявления публичного порицания, вынесены замечания", а также комиссия обязала их подготовить новые справки о доходах, расходах и имуществе за 2017 год с учетом выявленных нарушений.
Информация о проведении проверки по декларациям 2018 года в АКЗС от прокуратуры не поступала, уточнил глава алтайского парламента.
Отметим, что за последние несколько месяцев в регионе было несколько случаев лишения мандатов за предоставление неверных сведений. Однако эта самая жесткая мера касается только депутатов муниципального уровня. Краевые депутаты, а также депутаты Госдумы по закону могут получить только мягкое наказание в виде замечания.
Комментарии
У краевых депутатов МАНДАТ шире поэтому только мягкие наказания. А не полные данные это сколько % ? Я думаю они люди верующие десятину должны были показать (10%), а на остальное жить в соответствии с библейскими законами.
и что им за это будет?
сволочи