Генеральный план развития Барнаула могут принять уже в 2019 году. В августе его представят на рассмотрение городской думы. Об этом рассказал заместитель мэра по строительству и земельным отношениям Сергей Демин. Он отметил, что замечания, по которым генплан так и не был принят, устранены.

"В последние 2-3 месяца шла работа по устранению замечаний к предложенному проекту генплана. Мы пока не получили одно согласование от краевого министерства и три федеральных, но их замечания фактически сняты", – сказал Демин.

Также чиновник отметил, что обсудить новый генплан смогут и жители города через публичные слушания: "Мы сделаем площадки во всех районах города, будем смотреть и обсуждать его вместе с жителями".

Участники круглого стола "Город в городе" высказались о том, что очень ждут принятия нового генплана, и без него "руки связаны", так как без этого документа нет возможности реализовывать ряд серьезных проектов.

В то же время руководитель инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Виктор Четошников отметил, что уповать на генеральный план застройщикам не стоит, это всего лишь стратегия развития города, а не пошаговая инструкция: "Генеральный план – это стратегия. Он не дает нам ответов на все вопросы. Настало время определить территории, где размещать это жилье. Они должны быть в опережающем порядке обеспечены градостроительной документацией, в том числе проектами планировок. Готовить площадки для размещения строительства надо уже сейчас", – сказал Четошников.

С ним согласен и председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин, который высказался, что можно было работать по старому генплану, вносить изменения и решать проблемы. "Мы все уперлись в этот генплан. Пострадали жители и застройщики. Не решит все проблемы генплан. Программа для края принята: 5,6 млн квадратных метров жилья до 2024 года. Для кого это жилье? Оно будет покупаться?"

Напомним, проект генерального плана развития городского округа Барнаула до 2036 года пытались принять еще в 2017 году. Однако тогда эксперты и горожане нашли в нем ряд недочетов, и проект отправили на доработку. Та же участь постигла генплан в 2018 году.

Проект нового генплана предполагает максимальное высвобождение центра города от промышленных, коммунально-складских предприятий с использованием высвободившихся территорий под строительство жилья, развития коммерческой и социальной инфраструктуры. Что касается исторической части краевой столицы, то разработчики генплана предлагают строить здания не выше четырех этажей.

Справка: 17 мая 2019 года в Белокурихе прошел круглый стол "Город в городе", состоявшийся в рамках форума "Инновации в недвижимости: новая реальность", который организовал Союз риэлторов Барнаула и Алтая. На мероприятии приняли участие застройщики, риелторы, представители власти и банковского сектора. Участники обсудили проблемы, связанные с застройкой Барнаула.