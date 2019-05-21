Бывшего директора учреждения для детей-сирот в Алтайском крае обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия – по данным следствия, женщина умалчивала, что в отношении воспитанника были совершены половые преступления.
Как отмечают в краевом управлении Следственного комитета, в сентябре 2016 года директору учреждения стало известно о совершенном в отношении 11-летнего воспитанника полового преступления.
В СКР подчеркивают, что желая приукрасить действительное положение дел в учреждении о соблюдении прав и законных интересов воспитанников, а также преследуя цель избежать огласки происшествия и последующих за ней проверок, женщина умышленно не сообщила о совершенном преступлении в соответствующие органы.
"Ограничившись профилактической беседой с совершившим преступление 14-летним воспитанником, женщина допустила последующее проживание обоих воспитанников в одной комнате, что повлекло в мае 2017 года повторное совершение полового преступления против ребенка, то есть тяжкие последствия. О вновь совершенном тяжком преступлении директор учреждения также умолчала", – добавляют в Следственном комитете.
О грубом нарушении прав воспитанников стало известно лишь в феврале 2018 года.
Во время следствия женщина вину не признала, настаивая, что она ничего не знала о совершении преступлений воспитанниками центра. Уголовное дело направлено в суд.
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