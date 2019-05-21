Правительство Алтайского края пока не приняло окончательного решения о приватизации известного алтайского производителя детского питания "Модест". Об этом в ходе интернет-конференции сообщил председатель краевого парламента Александр Романенко.
"Решение о приватизации еще не принято. На сегодняшний день вопрос о включении АО "Модест" (в прогнозный план приватизации, – прим. ред.) на заседании правительства не рассматривался", – поделился свежей информацией Романенко.
Он напомнил, что с предложением включить предприятие, со 100% долей акций во владении краевых властей, в Прогнозный план приватизации выступило управление имущественных отношений Алтайского края в апреле 2019 года.
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"Мнения среди депутатского корпуса разделились, однако большинство депутатов высказались против. Письмо с соответствующим предложением (не включать предприятие в план приватизации, – прим. ред.) было направлено в правительство Алтайского края, которое и принимает окончательное решение", – сказал Романенко.
Он заверил, что и АКЗС, и краевое правительство считают, что "Модест" должен работать и развиваться.
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