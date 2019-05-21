Forbes представил рейтинг 30 самых перспективных россиян, которые еще не достигли 30-летнего возраста.
Он разделен на 10 категорий, в каждой из которых представлено по трое молодых талантов, которые могут добиться еще больших высот в будущем.
Так, в категории "Спорт и киберспорт" тройка выглядела следующим образом: Александр Головин (футболист ФК "Монако", полузащитник), Кирилл Капризов (хоккеист ЦСКА, нападающий) и Роман Кушнарев (киберспортсмен, выступающий в дисциплине Dota2).
В номинацию "Новые медиа" попали Татьяна Мингалимова ("вДудь" и "Нежный редактор"), Настя Ивлеева (телеведущая и блогер) и Мария Командная (телеведущая и блогер).
Будущее "Искусства", по оценке издания, выглядит так: Даниил Трифонов (пианист), Аслан Гайсумов (художник) и Александр Молочников (актер и режиссер).
В "Музыке и кино" эксперты выделили Алину Пязок (клипмейкер), Кантемира Балагова (кинорежиссер) и "Монеточку" Елизавету Гырдымову (певица).
Также названы самые перспективные в категориях "Мода и дизайн", "Наука и технологии", "Предприниматели", "Социальные практики", "Управление" и "Финансы и инвестиции".
Комментарии
Супер! Ивлеева
не, самые перспективные -два чайкиных птенца
Лица современной РФ, ничего человеческого в них нет, только нажива.
Монеточку такое ощущение что за уши кто то сверху тащит.