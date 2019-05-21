Предприниматель из Красноярского края признан виновным в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
На скамье подсудимых оказался 48-летний мужчина. По информации органов следствия, в конце января 2019 года предприниматель двигался на своем автомобиле по Барнаулу и был остановлен сотрудниками ГИБДД за управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков.
"За несоставление сотрудником полиции административного протокола, предприниматель попытался дать ему взятку в виде денег. Довести преступный умысел до конца ему не удалось, так как сотрудник ГИБДД от денежных средств отказался", – добавляют в СКР.
Свою вину мужчина признал в полном объеме. Суд приговорил его к штрафу. Приговор вступил в законную силу.
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