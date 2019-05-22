В мае текущего года покупатели заметили в супермаркетах знакомую минеральную воду "Карачинская" в новом дизайне. Многие даже звонили и писали производителю, чтобы убедиться, что с любимой маркой все в порядке.
Хританков Владимир Федорович, директор ООО "Карачинский источник" прокомментировал ситуацию: "Карачинская" – это продукт с богатой историей, и смена его внешнего вида происходит не в первый раз. Мы всегда шли в ногу со временем – так, в 2004 году мы перешли с бумажной на пленочную этикетку. Компания постоянно развивается, и мы приняли решение сделать упаковку "Карачинской" более современной и эргономичной.
Если посмотреть на новую этикетку, то можно увидеть, что она стала более светлой, яркой и на полке будет заметнее. Мы сохранили в новой этикетке изображения двух лебедей – символов "Карачинской", а также всю необходимую информацию о продукте и наши главные награды. Для того чтобы защитить покупателей от возможных подделок и контрафакта, мы внедрили в форму бутылки контуры лебедей. Выпустить в кустарных условиях такую бутылку практически невозможно".
Главное, что содержимое бутылки не изменилось – в ней все та же вкусная и полезная вода "Карачинская", которая выпускается с 1974 года. Вода разливается у скважины, что позволяет максимально сохранить все полезные для здоровья минералы и микроэлементы. Основная особенность "Карачинской" – невысокая минерализация (2,3 грамма на литр), поэтому она подходит для ежедневного употребления. "Карачинская" – важнейший лечебный фактор на курорте федерального значения "Озеро Карачи". Ее целебные свойства изучены и доказаны учеными Новосибирской Государственной Медицинской Академии и Томского НИИ курортологии.
На протяжении многих лет компания "Карачинский источник" стабильно занимает лидирующие позиции по объемам продаж в рейтинге самых крупных производителей бутилированной воды на российском рынке. За четыре с половиной десятилетия на заводе было выпущено более трех миллиардов бутылок. Высокое качество выпускаемой продукции подтверждено 65 дипломами и 51 медалью престижных российских и международных выставок и дегустационных конкурсов.