Воспитанница краевой школы олимпийского резерва в Барнауле впала в кому после травмы, которую она получила во время прогулки с лошадью.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 15-летняя девочка получила травму головы днем 19 мая на территории конефермы.
"По предварительным данным следствия, жеребец, испугавшись другой лошади, сбил наездницу с ног. В настоящее время девочка находится в больнице в состоянии комы", – указывают в СКР.
По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители дадут юридическую оценку действиям сотрудников учебного заведения, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности несовершеннолетних воспитанников.
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