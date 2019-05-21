В Новосибирской области 13 учеников второго класса Чановской средней образовательной школы №2 госпитализированы в больницу с признаками отравления, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как выяснил прокурор Чановского района, в райцентре дети получили отравление, попробовав крысиный яд.
По предварительной информации, опасное вещество для уничтожения грызунов принес из дома один из школьников, угостив им одноклассников.
Детям оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Тяжкие последствия не наступили.
Прокуратура также проверит действия органов системы профилактики. Если нарушения будут выявлены, предпримут исчерпывающие меры реагирования.
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