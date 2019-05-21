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13 детей отравились крысиным ядом в новосибирской школе

, ИА "Амител"
Опасным веществом ребенок угостил одноклассников
Детям оказана медицинская помощь / Фото: ngzt.ru

Детям оказана медицинская помощь / Фото: ngzt.ru

В Новосибирской области 13 учеников второго класса Чановской средней образовательной школы №2 госпитализированы в больницу с признаками отравления, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как выяснил прокурор Чановского района, в райцентре дети получили отравление, попробовав крысиный яд.

По предварительной информации, опасное вещество для уничтожения грызунов принес из дома один из школьников, угостив им одноклассников.

Детям оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Тяжкие последствия не наступили.

Прокуратура также проверит действия органов системы профилактики. Если нарушения будут выявлены, предпримут исчерпывающие меры реагирования.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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