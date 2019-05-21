Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко прокомментировал слухи о возможном назначении депутата Сергея Приба на пост главы Барнаула или должность заместителя председателя правительства. На этот вопрос он ответил в рамках онлайн-конференции на сайте АКЗС.
"Мне трудно комментировать слухи. Всегда интересно, как и из чего они рождаются, но это тема для отдельной дискуссии. На данный момент Сергей Николаевич Приб является действующим депутатом АКЗС и возглавляет в краевом парламенте фракцию "Единая Россия", – прокомментировал Романенко.
Он добавил, что раз народная молва "назначила" Приба на две такие высокие должности, то его работу можно назвать успешной.
Напомним, что сообщение о возможном уходе с поста главы Барнаула Сергея Дугина появилось в местных телеграм-каналах на минувшей неделе. Тогда же Сергея Приба "сосватали" на кресло градоначальника или на пост вице-премьера, ответственного за промышленность в крае.
Сам Дугин после этого заявил, что узнал о своей "отставке" из СМИ и на этом посту пока продолжает работать.
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