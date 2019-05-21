Сотрудники администрации президента и аппарата правительства в 2019 году получают зарплаты на 10% выше, чем в 2018-м, сообщает РБК.
Собеседник издания уточнил, что речь идет о прекращении действия антикризисного решения президента Владимира Путина, согласно которому на время кризиса заработную плату с 1 мая 2015 года урезали на 10%.
"Сколько отняли, столько и вернули", – констатировал собеседник.
Также РБК отмечает, что в 2002 году месячное денежное вознаграждение президента было установлено в размере 63 тыс. руб., главы правительства – 50,4 тыс. руб.
С учетом возвращения "антикризисных" 10% нынешняя месячная зарплата Путина составляет 741,5 тысяч рублей; Медведева – 593,2 тысяч рублей в месяц.
Комментарии
Заслуженно!
ну слава богу!! А то там .... без соли доедали....
Также РБК отмечает, что в 2002 году месячное денежное вознаграждение президента было установлено в размере 63 тыс. руб., главы правительства – 50,4 тыс. руб.
С учетом возвращения "антикризисных" 10% нынешняя месячная зарплата Путина составляет 741,5 тысяч рублей; Медведева – 593,2 тысяч рублей в месяц.
Как бэ это не 10%, а 1010%
17:28
- гость -
Та это вообще крохи. Вона двоюродный братан крохотусика подозревается в отмывании 230$ миллиардов. А ты про жалкие 700 тысяч деревянных переживаешь.
Лава Богу вернули, а то они голода и бедности уже столько глупостей натворили, начиная с пенсионной реформы, может успокоятся. Хотя жадность, цинизм их беспределен, стыдно это всё и противно.
ну хоть в кремле преодолели этот проклятый кризис
ну вот!!все хорошо!!зарплаты растут!!а вы все плачетесь!!не.....без вил тут никак не обойтись!!
Прости им Боже, ибо не ведают что творят.
Насосаться хотят напоследок. Пусть себе.