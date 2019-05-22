Прибор учета (ПУ) является измерительным электронно-механическим устройством и, как любое устройство, имеет срок межповерочного интервала, в течение которого прибор может работать в заданных заводом-изготовителем параметрах. Для обеспечения единства измерений периодически счетчик должен проходить поверку. Это одна из форм государственного метрологического контроля и надзора за точностью измерений. Действующее законодательство возлагает полную ответственность за сохранность прибора учета и пломб на собственника энергопринимающих устройств, в которых установлен данный ПУ, а обязанность по поверке прибора учета на его собственника. Если срок межповерочного интервала истек, то счетчик не может эксплуатироваться, а это значит, что количество потребленных киловатт будет начисляться расчетным методом.

Что же такое расчетный метод? Это значит, что первые три расчетных периода подряд для жилого помещения и первые два расчетных периода подряд для нежилого помещения объем потребления электроэнергии будет исчисляться на основании среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, зафиксированного ПУ за период не менее шести месяцев. За последующие периоды – на основании утвержденных нормативов потребления с применением повышающего коэффициента 1,5. Это практически всегда приводит к росту затрат абонентов на энергоснабжение.

Как узнать дату последней поверки? Межповерочный интервал ПУ составляет от 6 до 16 лет в зависимости от модели электросчетчика, года его выпуска и завода-изготовителя. Узнать срок истечения МПИ можно посмотрев паспорт ПУ, который в обязательном порядке идет в комплекте при покупке. При утере документа, квартал и год последней госповерки можно увидеть на клейме госповерителя или в свидетельстве о поверке, а межповерочный интервал можно узнать на сайте федерального информационного фонда по обеспечению средств измерений. Клиенты "Алтайэнергосбыта" могут уточнить сроки поверки в ближайшем офисе компании.

Кто осуществляет поверку ПУ? Поверку может проводить только специализированная организация, имеющая аккредитацию. Единственный поверитель на территории двух Алтаев – Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай.

Что сделать, чтобы поверить ПУ? Для поверки прибора учета нужно обратиться в энергоснабжающую или сетевую организацию с письменным заявлением о вызове инспектора для проверки счетчика перед его демонтажем. На основе осмотра специалистом составляется акт, в котором фиксируются показания и факт снятия пломбы. Только тогда счетчик можно снять и доставить в "Алтайский ЦСМ". После поверки его можно забрать и вновь установить. Затем необходимо пригласить сотрудника сетевой организации на опломбировку. После этого счетчик считается принятым в эксплуатацию.

По результатам поверки прибор учета может быть признан неисправным и его придется менять. Как показывает практика, зачастую потребители предпочитают купить новый современный счетчик, нежели поверять старый, тем более что услуги по поверке соизмеримы с затратами на покупку нового ПУ.

По данным "Алтайэнергосбыта", в 2019 году более чем у 25 000 клиентов компании истек или истекает межповерочный интервал. Учитывая масштаб проблемы, "Алтайэнергосбыт" постарался пойти навстречу интересам своих клиентов и предусмотрел до конца года льготное предложение. Компания предлагает покупку прибора учета, его замену или монтаж со скидкой 10%, если межповерочный интервал истек или истекает в 2019 году.

Помочь с выбором подходящего именно вам ПУ могут специалисты компании в клиентских офисах во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.

АО "Алтайэнергосбыт"

г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122

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в Алтайском крае +7 (3852) 560-660

в Республике Алтай +7 (38822) 20-570

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