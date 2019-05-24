Генеральный директор "Алтайкрайэнерго" Сергей Николаевич Приб поздравил сотрудников организации с 54-й годовщиной ее создания.
"Славная история "Алтайкрайэнерго" – это огромный труд всех поколений руководителей и специалистов нашей компании. За эти годы пройден огромный путь – от основания организации, ее развития, модернизации до реалий сегодняшнего дня. Многое меняется, но всегда был и остается ответственный и глубокий подход к выполнению задач, направленных на обеспечение потребителей надежным и бесперебойным электроснабжением. Колоссальный опыт, накопленный предприятием за эти годы, использование новейшего оборудования, внедрение энергосбережения и современных технологий управления и IT-решений позволяют нам быстро и гибко реагировать на любые запросы современности", – подчеркнул Сергей Николаевич в своем торжественном обращении к коллегам.
Прошедший год был ознаменован для компании целым рядом знаковых изменений: увеличен уставной капитал, реализован ряд инновационных проектов, достигнуты договоренности с крупными партнерами, открыты дополнительные пункты обслуживания потребителей электроэнергии, расширена зона деятельности. Работа по технологическому присоединению в "Алтайкрайэнерго" положительно отмечена комиссией Министерства энергетики РФ. Все это стало весомым вкладом в развитие и стабильность Алтайского края и страны в целом.
Стоит отметить, что заданный компанией вектор на инновационное развитие энергетической сферы постоянно требует от сотрудников новых подходов и прорывных решений, соответствующих лучшим мировым стандартам. Огромный штат высококвалифицированных специалистов "Алтайкрайэнерго" ежедневно трудится на благо жителей Алтайского края, проводя колоссальную работу, направленную не только на укрепление социальных гарантий, но и на совершенствование и оптимизацию внутренних ресурсов компании.
"Мы находимся в начале пути: еще многое предстоит сделать, – отметил Сергей Николаевич Приб. – Мощная система перезагрузки позволяет нам идти к цели – становиться современным, динамично развивающимся предприятием. Мы будем продолжать ставить и достигать амбициозные цели, ускорять темпы внедрения технологических инноваций и создавать наилучшие условия комфортной жизни для потребителей "Алтайкрайэнерго"".
Напомним, что сегодня "Алтайкрайэнерго" является одной из крупнейших компаний электроэнергетики Алтайского края, обеспечивающей надежное и бесперебойное электроснабжение 12 тыс. юридических и 326 тыс. физических лиц. Девять филиалов обслуживают более восьми тысяч километров кабельных и воздушных линий, более трех тысяч трансформаторных подстанций в 98 городах и населенных пунктах Алтайского края.
Более чем 50-летний опыт успешной работы, более двух тысяч квалифицированных сотрудников, широкий спектр профессиональных компетенций, внедрение энергосбережения и современных технологий управления и IT-решений характеризует "Алтайкрайэнерго" как надежного и клиентоориентированного партнера для предприятий и организаций региона, а также бытовых потребителей электроэнергии.
"Алтайкрайэнерго"
г. Барнаул, ул. Воровского, 163
тел.: 8 (3852) 222-808
Сайт www.sk-altke.ru, www.altke.ru
e-mail: priemnaya@altke.ru
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