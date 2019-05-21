Михаил Клейменов, выявивший алкоголь в крови насмерть сбитого автомобилем ребенка, признан судом виновным в халатности (ст. 293 УК РФ), сообщает ТАСС.
Ему назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ. Мужчина восстановлен в должности.
Отец погибшего ребенка Роман Шимко посчитал такой вердикт суда слишком мягким и намерен его обжаловать.
Напомним, 23 апреля 2017 года в Балашихе женщина за рулем автомобиля сбила шестилетнего мальчика, в результате чего он скончался.
Резонансной история гибели мальчика стала только спустя два месяца, когда было опубликовано заключение, в котором говорилось о наличии в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя.
Экспертизу подписал заведующий отделением судебно-медицинской экспертизы города Железнодорожный "Бюро СМЭ" Московской области Михаил Клейменов.
Специалисты посчитали, что вывод об алкогольном опьянении мальчика был сделан ошибочно.
"Комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у малолетнего на момент дорожно-транспортного происшествия алкогольное опьянение отсутствовало, ребенок был трезв, – констатировала представитель СК РФ. – Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно".
В то же самое время такая ошибка возникла не умышленно, а в результате нарушения технологии проведения анализа.
Судмедэксперт использовал для забора металлический черпак, что привело к загрязнению образцов, а из-за промедления перед анализом кровь успела "забродить".
Комментарии
тоесть он дальше будет фальсифицировать по указке/просьбе нужных людей ага? Очень нужный эксперд да?! Он мог и вдругих экспертизах намухлевать где люди реально присели изза этого, как так-то, тут походу 10ку дать самое оно строгово.
видать очень "нужный спец"
А комплексная судебная экспертиза не установила в каком состоянии был судмедэксперт клейменов когда подписывал заключение,из которого явствует, что шестилетний мальчик выпил больше бутылки водки и пошёл гулять с отцом во двор?Более того,этот эксперт и далее на этом настаивал.
судебная система продемонстрировала издевательство и презрение к людям
преступник на свободе
это РОССИЯ - !удивительная страна!
А какое шоу было с Мишкой Клейменовым в грудь себя бил что в крови был спирт.
И еще вопрос: как кровь может забродить за короткий промежуток времени до 2,7 промилле. Кто докажет эту теорему - получит Нобелевскую премию !!!наверное!!!???.
Восстановили в должности???? Блеск!!!