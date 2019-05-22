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Спикеру АКЗС не понравилась идея перекрытия проспекта Ленина по выходным

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
С данной инициативой выступил министр спорта края Алексей Перфильев

Спикер Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко прокомментировал идею министра спорта региона Алексея Перфильева перекрывать часть участка проспекта Ленина в Барнауле летними вечерами для катания на велосипедах и самокатах.

По словам Александра Романенко, в Барнауле действительно большой дефицит площадок для велосипедистов и других подобных средств передвижения, включая скейты и гироскутеры. При этом не нужно ради спорта перекрывать главную транспортную артерию Барнаула.

"Обратил внимание, что часто можно увидеть молодых ребят напротив здания правительства, поэтому сложившуюся ситуацию сложно не заметить. Но перекрывать для этого одну из главных транспортных артерий города считаю неправильным. Мы и без того не редко делаем это для спортивных или праздничных мероприятий", – написал Александр Романенко, отвечая на один из вопросов во время онлайн-форума на сайте АКЗС.

Он добавил, что необходимо создавать условия для занятий спортом и отдыха горожан. Поэтому совместно с профильным комитетом АКЗС, Министерством спорта Алтайского края и городскими властями обсуждается этот вопрос. Власти намерены разработать предложения, которые впоследствии можно было бы вынести на общественное обсуждение.

Ранее министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев на своей странице в Instagram озвучил идею трижды в неделю по вечерам перекрывать проспект Ленина в Барнауле.

Согласно его предложению, движение по одной из самых оживленных магистралей Барнаула следует останавливать с 19:30 до 5:00. Такое ограничение необходимо вводить с пятницы по воскресенье, считает Перфильев.

Он привел сразу несколько аргументов в пользу такого решения. По его словам, появится сразу множество интересных занятий для горожан, которые привлекут их на разгруженный от транспорта проспект. В частности, там можно будет гулять с детьми, кататься на самокатах, роликах, велосипедах, общаться и заниматься физкультурой, уверен руководитель регионального Минспорта.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на данную инициативу.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

22.05.2019 07:22
АБОРИГЕН

Рано, слишком много динозавров в администрации.

0  0
22.05.2019 08:10
- гость -

Как же он, бедненький, тогда ездить будет?

0  0
22.05.2019 08:16
- гость -

Перекрывать проспект в городе, где нет туристов, а на проспекте есть аллея для прогулок - дичь.

0  0
22.05.2019 08:29
- гость -

Хохол

0  0
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