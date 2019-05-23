Выбрать отдельные предметы интерьера для столовой не так просто, ведь в современном мире мы видим множество предложений, и так сложно на чем-то остановиться.
Компания Glass Style предъявляет самые высокие требования к производителям индустрии стеклянной мебели, для того чтобы клиенты салона получали качественную мебель.
Интерьер складывается из мелочей. Уникальное предложение от салона – керамические столешницы. Они изготавливаются путем соединения керамогранитной плиты и закаленного стекла. В результате получается столешница с необыкновенно стойкой поверхностью к царапинам, ударам, пятнам и прочим бытовым рискам; она легко очищается, не впитывает влагу, не выделяет запахов и вредных веществ.
Вы хотите чего-то оригинального? Обеденные столы со столешницей из закаленного стекла – это легкость и элегантность, сочетаемые с большой прочностью и надежностью. Такая столешница не расколется, даже если на нее упадет бутылка или встанет взрослый человек, никогда не вздуется от влаги и не потрескается, не станет "домом" для грибков и плесени.
Обеденные зоны из закаленного стекла и керамогранита помогут привнести изюминку в интерьер и удивят ваших гостей. Высокое качество изделий, натуральные материалы, разнообразие моделей и стилей позволит найти решения для помещения любого размера, оформленного в любом стиле: от классики до модерна.
Украшение кухни – важный этап создания комфортных условий и эстетичного интерьера, который свидетельствует о наличии у вас безупречного вкуса. Именно поэтому правильный выбор предметов интерьера и декора играет огромную роль. Салон Glass Style с радостью поможет в решении этого вопроса.
Салон "Glass Style"
г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6г (ТВК "Республика", 2-3 этажи комплекса)
Телефон: +7 (960) 943-50-66
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ТВК "Республика"
г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 6г
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
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