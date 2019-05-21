Независимое агентство ZOOM MARKET в мае 2019 года провело всероссийский опрос, где его участникам предлагалось ответить на несколько вопросов касательно хамства.
Граждане отвечали, как часто они сталкиваются с хамством и насколько регулярно сами хамят.
Как выяснилось, пятерку самых "хамских" городов России составили Пермь, Челябинск, Саратов, Москва и Брянск.
Следом за ними расположились Екатеринбург, Тамбов, Чита, Саранск и Краснодар.
Столицы сибирских регионов также отметились в рейтинге, расположившись с 17 по 25 место в следующем порядке: Красноярск (17), Томск (19), Омск (24) и Новосибирск (25).
Следом за ними оказалась культурная столица России – Санкт-Петербург (26). Барнаул в рейтинг "грубости" не вошел.
Комментарии
Прально, потому что мы вне рейтинга))))
Ээээ! Чо за хрень!? Где барнэо, йопта!?