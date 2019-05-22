Глава парламента Алтайского края Александр Романенко считает, что в регионе можно было бы полностью запретить весеннюю охоту. Об этом он сказал в ходе интернет-конференции на сайте краевого парламента.
"Я полностью согласен с предложениями о полном запрете весенней охоты. К нам летят "гости", а мы в них на подлете стреляем – это неправильно. Птицы летят в край, чтобы принести потомство, и покой в этот период для них особо важен. Обсуждение таких вариантов, как отстрел только мужских особей, считаю несерьезным. Любой охотник прекрасно понимает, что такой подход работать не будет", – сказал Романенко, отвечая на один из вопросов.
А спросили его о том, стоит ли вообще запретить любую охоту в крае. Полный запрет охоты он считает неправильным.
"Численность отдельных видов животных регулировать искусственно необходимо. Это лисица, волк, бобер. Полный отказ от охоты будет иметь однозначно негативные последствия для человека и природы", – добавил он.
Добавим, что пока это его личное мнение. В АКЗС сейчас не рассматривается какая-либо подобная инициатива.
Но Александр Романенко анонсировал другое изменение закона об охоте.
"Предлагается делить всю квоту на добычу косули сибирской, лося, оленя благородного, рыси, соболя, барсука и бурого медведя в общедоступных охотничьих угодьях Алтайского края на две равные части: 50% выдавать в управлении охотничьего хозяйства (г. Барнаул, ул. Чкалова, 230) и 50% – по месту нахождения общедоступных охотничьих угодий в районах. Отдельно отмечу, что речь идет только об общедоступных охотничьих угодьях", – сказал он.
Сейчас таких квот нет, и технически получается, что разрешения выдают сначала по заявлениям, поданным через единый портал государственных услуг. А потом тем, кто обратился лично и им часто вообще не достается квот.
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