25-26 мая 2019 года на аэродроме Панфилово в селе Новороманово Калманского района состоится первый этап Чемпионата и Кубка Алтайского края по дрэг-рейсингу.
Впервые Алтайская Федерация автомобильного спорта (АФАС) проведет онлайн-трансляцию гонки. Это стало возможным благодаря поддержке компании МТС, которая предоставит оборудование для устойчивого интернет-сигнала.
Наблюдать за гонкой можно будет на официальном канале АФАС YouTube и в группе Федерации в соцсети "ВКонтакте".
Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 50 гонщиков из разных регионов Сибири.
Зрителей, помимо крутых виражей и ярких впечатлений, ждут подарки от партнеров гонки. По входным билетам будут разыграны сертификаты на посещение стрелкового клуба "Трофей".
Отметим, для удобства участников и зрителей дрэг-рейсинга будет открыта гравийно-бетонная дорога мимо колонии поселения. Поэтому добраться до аэродрома Панфилово можно будет не только через поле.
Организаторы соревнований – Алтайская Федерация автомобильного спорта (АФАС) и Министерство спорта Алтайского края при информационной поддержке SMP RDRC.
Старт в 11:00.
Вход 100 рублей.
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