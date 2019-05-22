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В Алтайском крае пройдут грандиозные соревнования по дрэг-рейсингу

, ИА "Амител"
Благодаря онлайн-трансляции, за гонкой можно будет наблюдать из любой точки мира

25-26 мая 2019 года на аэродроме Панфилово в селе Новороманово Калманского района состоится первый этап Чемпионата и Кубка Алтайского края по дрэг-рейсингу.

Впервые Алтайская Федерация автомобильного спорта (АФАС) проведет онлайн-трансляцию гонки. Это стало возможным благодаря поддержке компании МТС, которая предоставит оборудование для устойчивого интернет-сигнала.

Наблюдать за гонкой можно будет на официальном канале АФАС YouTube и в группе Федерации в соцсети "ВКонтакте".

Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 50 гонщиков из разных регионов Сибири.

Зрителей, помимо крутых виражей и ярких впечатлений, ждут подарки от партнеров гонки. По входным билетам будут разыграны сертификаты на посещение стрелкового клуба "Трофей".

Отметим, для удобства участников и зрителей дрэг-рейсинга будет открыта гравийно-бетонная дорога мимо колонии поселения. Поэтому добраться до аэродрома Панфилово можно будет не только через поле.

Организаторы соревнований – Алтайская Федерация автомобильного спорта (АФАС) и Министерство спорта Алтайского края при информационной поддержке SMP RDRC.

Старт в 11:00.

Вход 100 рублей.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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