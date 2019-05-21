Неоднократно судимого мужчину подозревают в смертельном избиении своего знакомого – преступление было совершено 15 мая в селе Родино.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в одном из жилых домов трое мужчин и одна женщина распивали спиртное. В это время между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.
В ходе потасовки ранее неоднократно судимый 43-летний мужчина нанес 49-летнему собутыльнику множественные удары табуретом по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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