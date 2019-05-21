Министр образования Алтайского края Максим Костенко взял на контроль расследование инцидента в рубцовской гимназии №8, получившего огласку в СМИ.
Родители пожаловались на то, что ученики школы "травят" их ребенка: оскорбляют и бьют. В то же самое время они считают, что педагоги не могут или не желают воспрепятствовать этому.
Как сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев, для тщательного изучения всех деталей сложившейся ситуации по инициативе Костенко создали специальную комиссию.
Если выяснится, что преподаватели и администрация образовательного учреждения не принимали необходимых мер для защиты ученика, к ним применят административные санкции.
"Ребенку и семье будет оказана необходимая психологическая помощь, – уточнил Негреев. – В случае необходимости по их желанию ребенка переведут в другую школу".
Комментарии
А с чего это губернаторский пресс-секретарь комментирует действия министра? Костенко вроде по рангу пресс-секретарь не положен?