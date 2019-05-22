Лето – время путешествий. А лучше всего путешествовать по всему свету. Современный мир позволяет сделать это легко. Так что не сидите дома в свой долгожданный отпуск, отправляйтесь за приключениями. Но перед этим почитайте увлекательные книги о путешествиях, постарайтесь как можно больше выяснить о нравах и обычаях стран, в которые направляетесь. Уверены, что вы хорошо подготовлены и вас ничем не удивишь? Пройдите тест на знание законов, традиций и просто интересных фактов из истории разных стран от сети книжных магазинов "Читай-город".

По традиции, победители теста получат призы от сети магазинов "Читай-город". Они будут выбраны из числа правильно ответивших на все вопросы с помощью генератора случайных чисел в пятницу, 24 мая.

Итак, поехали:

В розыгрыше участвуют представленные ниже книги. Хочется отметить, это не традиционные путеводители с проверенными маршрутами и расписанием поездов. Это личные впечатления, удивительные города и страны: Япония, Англия, Италия, Стамбул, Париж, Прованс. И возможность побывать на другой стороне света, взобраться на водопад или побродить по пронизанным солнцем виноградникам, не вставая с дивана. Сеть книжных магазинов "Читай-город" желает приятного отдыха!

34 истории о путешествиях от знаменитых писателей и журналистов. В дальнем странствии самое ценное приобретение – это не сотни фотографий и заметок в блогах, а возможность познакомиться с самим собой. Это состояние уникально, путешествуя, вы открываете мир не только снаружи, но и внутри вас самих.

Каждое путешествие – это встреча с частичкой собственной души, в нас скрыта огромная планета со своей рациональной Европой, жаркой Африкой, мудрой Азией и далекой Австралией.

Чтобы увидеть все эти грани, нужно стать настоящим романтиком, ведь только через готовность искать, исследовать и влюбляться вы сможете познать все чудеса света, которые окружают вас.

Открывайте и погружайтесь в чтение, самое ценное путешествие в вашей жизни начинается сейчас! Пусть ваше сердце станет компасом на этом пути!

Книга известного петербургского писателя Михаила Германа – это история странствий души, от отроческих мечтаний и воображаемых путешествий до реальных встреч с Парижем, от детской игры в мушкетеров до размышлений о таинственной привлекательности города.

Это рассказ о милых и не очень подробностях повседневной жизни Парижа, о ее скрытых кодах, о шквале литературных, исторических, художественных ассоциаций. Это и книга о том, как воспринимает Париж человек русской культуры, но главное – книга о любви к великому городу, понять который до конца не дано, наверное, никому.

Описания улиц, набережных, музеев перемежаются рассказами об особенностях современных путешествий и в недавнее советское время, наблюдениями за путешественниками и туристами, историческими сведениями.

Всеволод Овчинников – известный журналист-международник, много лет проживший в Китае и Японии. Книга "Другая сторона света" – это сборник, в который вошли лишь рассказы о жизни автора, о курьезных и серьезных случаях из периода его пребывания в разных странах.

О жизни, обычаях, кухне народов Востока. В ней практически отсутствуют экономические и политические статьи, но много личных наблюдений автора, его понимание и восприятие жизни народов Китая и Японии.

"Если бы потребовалось одним словом охарактеризовать жителя Страны восходящего солнца, это был бы человек читающий. В давке метро, за раздвинутыми створками сельского домика – всюду видишь людей за чтением. В Стране восходящего солнца поражает умение людей в любом возрасте сохранять поистине детскую любознательность, живо интересоваться всем и вся".

Это реальная история о молодом физике, который бросил все и отправился в кругосветку за 100 дней, имея в кармане только 100 рублей.

Бросая вызов правилам, он проверяет себя и мир на прочность. В течение трудного пути Дима ищет истину, любовь и счастье. Он ночует на Великой Китайской стене, выживает в холодной пустыни Гоби, взбирается на высочайший водопад Северной Америки, спасает жизнь человеку и попадает в тысячу и одно приключение.

События, случившиеся в дороге, переворачивают его взгляды о мире, и полностью меняют как человека.

Дэвид Бойл помогает нам понять, что такое быть англичанином. Британский журналист и писатель создал мозаику из ста небольших фактов, фрагментов, зарисовок об англичанах. Настоящих, живых англичанах, которых путешественники видят со стороны, а Бойл – изнутри.

"Наша культура – блошиный рынок, склад ненужных вещей, она состоит сплошь из обрывков и осколков, склеенных в самом причудливом порядке" – пишет автор.

Стоит учитывать, что Дэвид написал не только "Путеводитель по англичанам", на родине широко известны его работы, затрагивающие экономику, бизнес, финансы, культуру и историю.

Он ставит перед собой задачу представить британский дух, отталкиваясь от мифов, легенд и штампов о Британии, включая Байрона, Рождественскую песнь, "Ветер в ивах", традиционное чаепитие, лондонскую подземку и мясные пироги.

Где еще солнце светит триста дней в году? Где еще вы найдете настоящее rose, иногда с ароматом винограда, иногда сухое – этот вкус лета в вашем бокале? Где еще козий сыр становится произведением искусства?

И где еще живет столько дружелюбных людей со спокойным характером, которые ведут размеренную жизнь и лишены современной привычки нервничать и все время куда-то спешить?

Перечень нескончаем, а ответ один – конечно в Провансе! В этом убеждены не только сами провансальцы, но и Питер Мейл, автор знаменитых книг об этом райском уголке на юге Франции, в котором он провел последние двадцать пять лет своей жизни, щедро делясь любовью к Провансу с миллионами своих читателей во всем мире.

Вместе с Питером Мейлом можно без зазрения совести пить вино, глазеть на жителей, посещать церквушки и лягушачьи фермы, бродить по виноградникам и греться под солнцем Прованса.

Орхан Памук "Стамбул. Город воспоминаний"

Орхан Памук – известный турецкий писатель, обладатель многочисленных национальных и международных премий, в числе которых Нобелевская премия по литературе за "поиск души своего меланхолического города".

В самом деле, действие почти всех романов писателя происходит в Стамбуле, городе загадочном и прекрасном, пережившем высочайший расцвет и печальные сумерки упадка.

Однако если в других произведениях город искусно прячется позади событий, представая в качестве подходящей декорации, то в своей книге "Стамбул. Город воспоминаний" Памук отводит ему роль главного героя.

Рассказывая о своем детстве и юности, писатель раскрывает перед нами Стамбул, как тайну, которую стоит узнать и полюбить.

Книга российской актрисы, телеведущей и историка искусства Инги Ильм посвящена ее открытию Италии. Автор щедро делится с читателями своими впечатлениями от соприкосновения с древней культурой, кипящей современной жизнью на Апеннинском полуострове.

Проходя страница за страницей по улицам итальянских городов, вы легко сможете представить себе, как века изменяли их облик, познакомиться с выдающимися и зловещими персонажами итальянской истории, узнать много занимательного и полезного, что, несомненно, сделает путешествие по этой стране еще более насыщенным.

"Сложно сравнить средневековую хижину на горном перевале Абруццо и железнодорожный вокзал Милана. Строгость Флоренции и неапольское бесчинство. Толкотню в римский полдень и ночь в Венеции… При этом я могу передвигаться по временной шкале длинною в три тысячелетия, глядя на большинство вещей, которые окружают меня.

Как пересказать хотя бы одно из этих впечатлений? Как попробовать разделить с другим что ты видишь – ну хотя бы на одном из витков этой временной спирали? Я не знаю. Но я попробую".