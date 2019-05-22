Для Алтайского края остается актуальной проблема пенсионного мошенничества. Часто некие юристы предлагают пенсионерам за деньги написать заявление на доплату к пенсии, перерасчет. Но на деле оказывается, что это фейк, за который еще и заплатить придется. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ) рассказала начальник управления организации назначения и выплаты пенсий отделения ПФР по Алтайскому краю Ирина Неверова.
"Периодически в интернете распространяются недостоверные сведения о необходимости обращения за перерасчетом пенсии с указанием несоответствующих законодательству правил перерасчета. Несмотря на то, что такое понятие как "перерасчет пенсии" действительно существует, приведенная в подобных публикациях информация не соответствует действительности", – сказала она.
Некоторые юридические фирмы и отдельные юристы за деньги предлагают пенсионерам помочь в оформлении документов на перерасчет пенсии. Иногда они убеждают пенсионеров, что им положена доплата, что им неверно насчитали пенсию. Однако на деле такая бумага, как правило, – "филькина грамота".
"Пользуясь доверчивостью пенсионеров, такие фирмы вводят граждан в заблуждение. Они направляют в Пенсионный фонд шаблонные обращения от имени пенсионеров. По результатам рассмотрения подобных обращений о пересмотре размера пенсии специалистами управлений и отделения ПФР ни один факт нарушения пенсионных прав заявителей не подтвердился, оснований для перерасчета и увеличения пенсии не установлено. Тем не менее деньги, переданные гражданами за составление подобных заявлений, не возвращаются, поскольку юридические услуги, указанные в договоре, оказаны", – добавила представитель ПФР.
Каждый год в ловушки мошенников попадают сотни людей. Иногда такие услуги стоят по несколько десятков тысяч рублей.
"Чтобы произвести перерасчет пенсии, нет необходимости платить юристу. Обращение можно подать на сайте госуслуг, в МФЦ или в Пенсионном фонде. В клиентской службе Пенсионного фонда специалист бесплатно проконсультирует, расскажет – положена надбавка или нет, при необходимости составит заявление самостоятельно", – сказала Ирина Неверова.
Она советует хорошо подумать, прежде чем платить за такую услугу. Сотрудники Пенсионного фонда предоставляют государственные услуги бесплатно, в том числе и консультации, и справки о размере пенсии.
Добавим, что речь идет не обо всех юристах. Часто пенсионеры сами обращаются за юридической помощью, если считают, что допущена какая-то ошибка или не учтен какой-то стаж. Это совсем другая история.
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