Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин в рабочей поездке по Усть-Канскому району рассказал о своем видении поддержки сельского хозяйства региона.
По его словам, механизмы помощи фермерам изменятся. Они будут направлены не на увеличение поголовья скота, а на повышения продуктивности использования уже имеющихся ресурсов.
Одной из мер поддержки Хорохордин назвал организацию специальных мест, где будет реализовываться продукция местных аграриев под брендом Горного Алтая.
""Создание центров для продвижения продукции позволит нашим фермерам, владельцам личных подсобных хозяйств централизовано реализовывать свою экологически чистую продукцию уникального качества, при этом получать реальную цену без посредников", — аргументировал врио главы республики.
По его словам, необходимо сосредоточиться на том, чтобы самостоятельно организовать переработку и реализовывать уже готовый продукт.
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