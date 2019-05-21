Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает RT.
Политика обвиняют по трем уголовно наказуемым статьям: "Государственная измена", "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" и "Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий".
Расследование было начато после заявления Андрея Портного – бывшего замглавы администрации Виктора Януковича.
Один из эпизодов дела связан с событиями в Керченском проливе 25 ноября прошлого года, когда группа украинских моряков по приказу Порошенко попыталась пересечь его и была задержана российским флотом.
Комментарии
у пЫни это впереди
угу.. как у героя "собачье сердце"