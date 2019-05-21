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Мартин ответил на вопрос о книжном финале "Игры престолов"

, ИА "Амител"
Автор серии романов "Песнь льда и Пламени" посвятил сериалу запись в блоге
Мартин выделил профессиональную работу актеров, сценаристов и продюсеров / Фото: watchersonthewall.com

Мартин выделил профессиональную работу актеров, сценаристов и продюсеров / Фото: watchersonthewall.com

Автор серии романов "Песнь льда и Пламени", по которым был снят сериал "Игра престолов", посвятил запись в блоге завершению популярнейшего хита НВО, сообщает gazeta.ru.

По его словам, ему сложно поверить, что сериал закончился. Он выделил профессиональную работу актеров, сценаристов и продюсеров, сделавших экранизацию "Песнь льда и Пламени" столь популярной.

Писатель также отметил, что часто слышит вопрос от ценителей его творчества: таким же будет финал его книги, как и в сериале?

"Что ж… да. И нет. И да. И нет", – ответил Мартин.

По словам литератора, читатели смогут узнать это уже достаточно скоро – работа над заключительными книгами "Ветра зимы" и "Грезы о весте" находится на заключительной стадии.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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