Во вторник, 21 мая, зафиксирован рекордно высокий индекс Московской биржи, сообщает газета "Ведомости".
Впервые в истории он превысил 2600 пунктов, достигнув показателя 2600,05. Предыдущий рекорд был установлен месяцем ранее – 2599,58 пункта.
Такое мощное укрепление позиций эксперты объясняют несколькими факторами.
Во-первых, это рост акций "Газпрома", которые составляют более 16% веса индекса Мосбиржи.
Во-вторых, это стабильно высокая цена на нефть, которая стабильно удерживается выше 70 долларов за баррель, что положительно сказывается на цене акций нефтяных компаний.
В-третьих, это эффект торговой войны США и Китая, которая открывает новые возможности для российских экспортеров.
Эксперты не исключают, что это еще не пиковый показатель и вскоре индекс Мосбиржи может установить новый рекорд.
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