Главный внештатный специалист онколог Минздрава России Андрей Каприн назвал продукты, употребление которых увеличивает вероятность возникновения онкологического заболевания, сообщает агентство городских новостей "Москва".
По его словам, чтобы не заболеть раком, лучше не питаться жирной пищей и продуктами с пищевыми добавками, особенно фаст-фудом, а также уменьшить количество потребляемого красного мяса.
Другими факторами, способствующими появлению злокачественной опухоли, называют алкоголизм, ожирение и малоподвижный образ жизни.
Но сильнее всего онкология угрожает курильщикам. У них риск развития рака увеличивается от 30 до 50 раз. Причем совсем необязательно, что это именно рак легких, уточнил Каприн.
Комментарии
Ага, получается чтоб не болеть раком нужно: есть здоровую пищу, не пить, не курить и заниматься спортом. На какой-то развод похоже. Осталось добавить: заниматься сексом только с противоположным полом, радоваться жизни.
Вообще не о чём.