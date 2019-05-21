В Барнауле стартовали работы по озеленению города. Как сообщают в мэрии, этой весной запланирована посадка 550 деревьев, тысячи кустарников и почти полмиллиона цветов.
Для новых деревьев и кустарников выбрали улицы Балтийскую, Воровского, Загородную, Кутузова, Малахова, Молодежную, Новосибирскую, Попова, Чеглецова и проспект Ленина.
Новая зелень также украсит скверы на площади Свободы, Адмирала Кузнецова и Кири Баева.
Цветы распределят по клумбам по всей территории краевой столицы. Больше всего будет петуний – 210 тысяч штук. Вторую строчку популярности заняли бархатцы – 120 тысяч, третью – виола (20 тысяч).
Менее многочисленными, но все-таки заметными на общем фоне будут агератум, герань, канны, китайская гвоздика, кохия, флоксы и другие цветы.
Комментарии
В одном только парке меланжевого вырубили около 800 деревьев...и по городу столько же!!!!!!!! Кто будет востанавливать??????????!!!!!!! Еще хваляться ....Бестыжые Рожи!!!!!!!!