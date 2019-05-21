США ввели новые санкции против России, сообщает RT со ссылкой на Федеральный реестр Госдепартамента.
Речь идет об ограничительных мерах против двух российских компаний и военного учебного центра.
Это Московский машиностроительный завод "Авангард", Тульское конструкторское бюро и учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине.
Аргументируется введение санкций требованиями закона о нераспространении оружия массового уничтожения.
Аналогичные меры наложены на несколько китайских и сирийских компаний.
Напомним, ранее Зеленский попросил Дональда Трампа ужесточить санкции против России.
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