В ФАС ответили на совместное обращение нескольких торговых ассоциаций, которые попросили наказать международные платежные системы Visa и Mastercard за необоснованно высокие тарифы, сообщает РБК.
Ретейлеры недовольны размером межбанковской комиссии (интерчейнджем) за прием оплаты с помощью карт.
Размер его устанавливается в виде определенного процента от суммы операции и зависит от типа торговой точки и категории карты. При этом на интерчейндж приходится 70% от общей суммы, которую каждая точка платит банку.
Заявители уверены, что Visa и Mastercard использовали свое доминирующее положение на рынке, чтобы необоснованно завысить сборы с торговых точек. Однако ФАС опровергла обвинение в адрес международных платежных систем.
Антимонопольщики заявили об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях указанных международных платежных систем, так как они не доминируют на рынке.
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