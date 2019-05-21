Уроженец России забрался на вершину Эйфелевой башни в Париже, сообщает lenta.ru со ссылкой на радиостанцию Europe 1.
Согласно сообщению СМИ, "русский с суицидальными наклонностями", ранее обратившийся во Францию за убежищем, всполошил всех посетителей исторического сооружения, "покорив" его без всякого снаряжения и страховки.
Туристам пришлось покинуть Эйфелеву башню, чтобы можно было провести спасательную операцию, которая продлилась шесть часов. Именно столько прибывшие на место ЧП спасатели уговаривали мужчину спуститься.
К счастью, в итоге разум взял верх, и эмигрант спустился обратно.
Эйфелева башня – один из главных символов Франции. Она находится на Марсовом поле и названа в честь своего конструктора Гюстафа Эйфеля. Ее построили в 1889 году.
Высота вместе с новой антенной составляет 324 метра, можно сравнить с домом в 81 этаж. Даже спустя сто двадцать лет она остается самым высоким сооружением в Париже и пятым по высоте во всей Франции.
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