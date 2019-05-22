В апреле Госдума приняла во втором чтении законопроект, повышающий штрафы за повторное незаконное использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа. Автором инициативы выступило правительство РФ. Почему власть объявила войну энерговорам? Какая ответственность будет предусмотрена для граждан и юридических лиц при повторном незаконном присоединении к электрическим сетям? Помогут ли данные меры в борьбе с хроническими нарушителями? Об этом в прямом эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказали начальник юридического отдела Барнаульской горэлектросети Ирина Тишина и руководитель группы отдела транспорта электроэнергии "Барнаульской сетевой компании" Денис Пивоваров. Amic.ru предлагает самые интересные фрагменты интервью.

Суровое наказание

Корр.: Что ждет энерговоров после принятия закона?

Ирина Тишина: Законопроект предполагает ужесточение ответственности за повторное незаконное подключение к электрическим сетям, а также за повторное безучетное потребление электрической энергии. Будут внесены изменения в статью Кодекса об административных правонарушениях, которая называется "Самовольное подключение и использование электрической и тепловой энергии, нефти или газа". На сегодня установлена ответственность за самовольное подключение и безучетное потребление для граждан, должностных лиц и юридических лиц. Например, сейчас для юридических лиц размер штрафа предусмотрен от 100 тысяч и до 200 тысяч рублей. После введения нового закона при повторном самовольном подключении размер штрафов увеличится в два раза. Для граждан санкции возрастут до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 тысяч до 200 тысяч рублей, а юрлицам придётся заплатить от 200 до 300 тысяч рублей.

Корр.: — С чем связана такая мера?

И.Т.: Инициатором законопроекта выступило правительство РФ. Сегодня власть, в том числе и законодательная, понимает экономические, социальные последствия из-за возрастающего воровства энергоресурсов, поэтому выбирает политику ужесточения ответственности за такие хищения. Если ситуация не изменится, то меры воздействия на нарушителей будут только усиливаться. За хищение электроэнергии уже предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы. К примеру, даже если причинение имущественного ущерба квалифицируется по самой легкой первой части ст. 165 УК РФ, то может быть несколько вариантов сурового наказания. Это штраф в размере от 300 тысяч рублей, или принудительные работы на срок до 2 лет с ограничением свободы, или на срок до 1 года, лишение свободы до 2 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Кроме того, возможны принудительные работы на срок до 5 лет. Еще одна жесткая санкция — лишение свободы сроком до 5 лет со штрафом или без него. Такой подход должен заставить энерговоров задуматься, и направить их на путь исправления, то есть потребления энергии исключительно законным способом.

Корр.: Как можно сообщить в Горэлектросеть о фактах нарушения?

И.Т.: У нас есть телефон доверия 359-000. Барнаульцы активно пользуются этим телефоном, и мы благодарны им за такие сообщения. Не так давно на телефон "горячей линии" позвонил житель частного сектора и сообщил, что у него сосед не покупает уголь, дрова и дым из трубы в его доме не идет. Он предположил, что сосед ворует электрическую энергию. Мы провели проверку и выявили безучетное потребление. Дело дошло до суда, где позвонивший мужчина выступил свидетелем и подтвердил факт энерговоровства. Нарушитель был наказан.

Часто граждане звонят на "горячую линию" потому что их возмущает то обстоятельство, что они платят за электричество, а кто-то его ворует. Много таких, для кого важен вопрос безопасности. Они переживают не сгорит ли их дом и не приведут ли незаконные действия несознательных соседей к серьезным проблемам уже для них самих. Ведь часто там, где происходит энерговоровство, присутствует неправильное присоединение к электросети с грубыми нарушениями, представляющими угрозу жизни.

Незаконное подключение

Корр: Насколько опасно подключаться самовольно? Что может случиться при таком присоединении?

Денис Пивоваров: Когда гражданин присоединяется к электрическим сетям надлежащим образом, то он заключает договор технологического присоединения, оформляет всю техническую документацию, проводит все необходимые работы по правильному качественному монтажу, который позже проходит все лабораторные испытания. В этом случае присоединение дома будет вполне безопасным как для собственника, так и для окружающих, в том числе соседей. Если присоединение осуществляется самовольно, то практика показывает, что оно выполняется вандальным способом, что выводит из строя электрические сети. Более того, возникает реальная угроза пожара, коротких замыканий. Соседи страдают из-за перепадов напряжения, поскольку к действующей линии электропередач подключается нагрузка сверх расчетного уровня. Однако самое страшное, что грубые нарушения правил присоединения к электросетям, например, при набросах на воздушные линии, несут реальную угрозу для жизни любого проходящего мимо человека.

И.Т.: К сожалению, опасность незаконных подключений не все понимают. Приведу пример, у нас на улице Молодежной собственник, гараж которого был на законных основаниях присоединен к сетям, решил самовольно от гаража запитать рядом стоящий дом, рассчитанный, кроме него еще на нескольких хозяев. В результате возник пожар, пострадал гараж, жилье его владельца и люди, которые не были к этому причастны. Дому был причинен существенный ущерб. Хорошо, что обошлось без жертв.

Корр.: Давайте напомним, при строительстве дома на каком этапе нужно обращаться к вам для правильного законного подключения к электрическим сетям?

И.Т.: Сразу после того как появился земельный участок.

Д.П.: Добавлю, что это нужно сделать еще до проектирования дома. Потому что все параметры электрической сети закладываются после определения конкретной точки присоединения будущего строения и той величины мощности, которая будет присоединяться. Если говорить техническим языком, то от этого зависит сечение кабельных линий, номинальные токи аппаратов защиты, иными словами рассчитывается все то, что будет защищать эту сеть от сбоев в работе.

Включаем бдительность

Корр.: Какие признаки в многоэтажном доме говорят об энерговоровстве?

Д.П.: Основной признак увидят все жители одновременно по увеличившимся счетам за электроэнергию. Если сумма за ОДН растет, то стоит предполагать, что, возможно, с каким-то или какими-то электросчетчиками что-то не так. Поскольку, когда кто-то пользуется в обход счетчика, весь сворованный объем электроэнергии распределяется на всех жителей.

Корр.: Человек решил сэкономить, а весь подъезд за него платит.

И.Т.: Поэтому стоит проявлять бдительность и, при необходимости, обращаться в управляющую компанию, чтобы она проверила исправность приборов учета собственников в многоэтажном доме.

Д.П.: Часто приборы учета в многоквартирных домах находятся на лестничных площадках и доступны визуально всем соседям. Если на каком-то приборе учета не работает световой индикатор, не меняются показания, или находится магнит, это прямое свидетельство о том, что в подъезде живет недобросовестный потребитель. Это можно увидеть, просто проходя мимо счетчиков. На телефон доверия был звонок, когда мужчина рассказал о том, что его сосед прикрепляет на счетчик какую-то железку. Он сказал, что понимает для чего и возмущался, почему должен платить за непорядочного дядю. К недобросовестному потребителю сразу направили представителя. В итоге магнит энерговору очень дорого обошелся.

И.Т.: Он заплатил за электроэнергию, как за безучетное потребление. Ведь когда на приборе учета обнаружен магнит, мы не можем доверять его показаниям. Для таких случаев законодатель утвердил формулу, по которой рассчитывается объем использованной электроэнергии. Формула простая: максимальная мощность энергопринимающих устройств в квартире, куда входят все чайники, лампочки, теплые полы, умножается на двадцать четыре часа и получается тот объем, который выставляется при безучетном потреблении с момента последней проверки работоспособности прибора учета.

Корр.: Как будто бы все это он использовал без перерыва. А на какие признаки хищения электроэнергии надо обратить внимание в частных домах?

Д.П.: В зимний период обязательно бросится в глаза, если из трубы не идет дым. Сразу станет понятно, каким ресурсом для отопления пользуется сосед. Подозрение и здоровую настороженность у любого здравомыслящего жителя должны вызывать все очевидные отклонения крепления проводов: висящие, присоединенные не к опоре провода, спускающиеся по столбам или проходящие вдоль забора. Такие картины являются поводом бить тревогу, потому что законно присоединенный провод хорошо закреплен, имеет определенную натяжку и не провисает.

Убойная аналитика

Корр.: Как выявляете факты хищения?

Д.П.: Способов выявления много, но один принцип является основным – аналитическая работа. Все участки в городе можно по определенным критериям поделить на разные категории, по каждой из которых есть своя статистика потребления электроэнергии и его объемы. Если происходит резкое изменение количества электроэнергии, то сразу возникают закономерные вопросы и начинаем проверять сомнительные адреса. В том числе проверяем работоспособность приборов учета.

И.Т: У нас есть специальные сотрудники, в обязанности которых входит проведение мониторинга потребления электроэнергии на разных участках и районах города. Такой подход позволяет выявлять любые факты энерговоровства.

Корр.: В одном из радиоэфиров мы разговаривали об интеллектуальных приборах учета. Выяснили, что инновационные счетчики тоже помогают в борьбе с энерговоровством.

Д.П.: Интеллектуальная система учета электроэнергии позволяет сделать расчёты за ресурсы максимально прозрачными. Каждая из сторон имеет возможность отслеживать показания приборов учёта и видеть реальные объёмы потребления. Скрыть вмешательство в работу "умного" счетчика не получится, как и скрыть резкое снижение потребления в квартире, ведь данные будут направляться сразу в ресурсоснабжающую организацию. При росте объёмов КР на СОИ можно легко проверить и сравнить данные по каждой квартире и обнаружить, где они резко снизились.

Кроме того, интеллектуальные приборы учета хранят в своей памяти все, что с ними происходит. В том числе информацию о воздействии на него магнитного поля. Такой прибор учета расскажет все сам.

Корр.: Если говорить о географии воровства в Барнауле, то в каких районах оно наиболее распространено?

Д.П.: Как правило, много нарушителей находим в частном секторе Барнаула. Это район ВРЗ, нагорная часть города, поселки Затон и Лебяжье. Все эти злачные места у нас постоянно на контроле.

О фактах энерговоровства можно анонимно сообщить на "горячую линию" Барнаульской горэлектросети по телефону – 359000.

Беседовала Ася Хлыновская